Lidé se do nemocnice bojí, s infarktem přicházejí pozdě nebo vůbec. Následky poznáme po epidemii, varuje kardiolog

Zimní měsíce jsou obdobím zvýšených počtů infarktů. Proč tomu tak je?

Ano, v prosinci a v lednu je srdečních příhod obecně více. Způsobuje to celá řada příčin, které zatím nejsou úplně do detailu objasněné. V chladu se více stahují cévy a tím se zvyšuje tlak krve. Pokud má člověk v chladném prostředí navíc ještě stres a fyzickou námahu, například dobíhá ráno autobus do práce, je to typická riziková situace pro vznik záchvatu anginy pectoris nebo infarktu.

Navíc hraje roli i nedostatek světla a jeho psychologické působení, hormonální změny, změny v srážení krve v chladu a další faktory. To všechno může vést ke spazmům (křečím) koronárních tepen, které mohou vyústit v infarkt nebo život ohrožující arytmii.

Takže v zimních měsících máte na sálech více práce. Letošní leden ale bude vzhledem ke koronaviru asi hodně jiný.

Ano, kvůli epidemii je všechno převrácené vzhůru nohama. Velká část zdravotníků je v karanténě nebo na nemocenské a nemůžeme dělat plánované výkony, které bychom potřebovali. Komplikuje se příjem pacientů, všichni lidé před nástupem k operaci musejí podstoupit testy, takže je celý proces zdlouhavější. Nejrizikovější je to, že se lidé s obtížemi bojí přijít do nemocnice.

Řešili jsme bohužel už řadu případů, kdy k nám pacienti přišli pozdě, tedy s pokročilým onemocněním, kterému by se dalo včasnou intervencí zabránit. Změnu vidíme i v tom, že máme mnohem