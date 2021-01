Proton a ptakopysk: vědci rozšiřují hranice známého světa

Předci našich předků v Africe před dvěma miliony let byli šikovnější, než jsme si dosud mysleli. Proton je menší, než jsme si dosud mysleli. Testování na covid-19 může fungovat snáze, než jsme si mysleli, jestli to na FÚ AV ČR dotáhnou do konce. A nejpodivnější ze všeho je v každém případě ptakopysk. Je tu první letošní částečný součet dění ve vědě a technice.