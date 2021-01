Notes: Když se vám nedaří, přestanete se snažit úplně, varuje psycholožka

„Když vám někdo v něčem brání a vy jste odříznutí od toho, co byste mohli nebo chtěli dělat, v podstatě nelze nebýt frustrovaný. Člověk přestane vydávat síly na řešení určité situace, když jeho reakce nepřináší úspěch.“ Psycholožka Iva Poláčková Šolcová z Psychologického ústavu ve dvou větách vystihla, s čím se střídavě potýká většina z nás. Pokud si chcete přečíst více z rozhovoru, který dala Dominice Píhové, máte jedinečnou příležitost v článku Mladí lidé naši společnost drží jako skály.

Možná si ale ten terapeutický rozhovor dejte až poté, co si přečtete jeden nebo druhý článek brněnské zpravodajky Jany Ustohalové. Jana má neuvěřitelnou schopnost vybrat si témata, která jsou těžká, tíživá a komplikovaná, a zpracovat je tak, že jste schopni je vstřebat, byť si možná u čtení někdy – jako já – potřebujete dát přestávku.

To je případ článku o desetileté dívce, kterou soudkyně Obvodního soudu Praha 3 Klára Horáková přiřkla týrajícímu otci, který surově bil její matku a dlouhodobě jí ubližoval.

Neuleví se vám ani v druhém článku o dramatické situaci v chebské nemocnici, kde lékaři museli rozhodovat, koho připojit na přístroje, a koho ne. „Bojím se každého dalšího dne, kdy přijdu do práce a dozvím se, kdo další z personálu onemocněl a nemůže přijít nebo komu onemocnělo dítě. Všichni už jsou daleko za hranou svých rezerv,“ řekla v rozhovoru hlavní sestra Miroslava Korseltová.

Má ale i dobrou zprávu. Chebská nemocnice žádala o převoz nemocných do Německa, ale premiér jej zamítl s tím, že to není potřeba. Nakonec alespoň dostala svolení odvézt pacienty do okolních českých nemocnic, například do Mariánských Lázní.

V této souvislosti si asi jen málokdo mohl neklepat na hlavu při pohledu Jana Tvrdoně na nedělní demonstraci na pražském Staroměstském náměstí, kde se promenádovali muži a ženy bez roušek a jeden druhého přesvědčovali, že koronavirus není žádné ohrožení. Pěknou fotogalerii připravil Ludvík Hradilek a mě by jen zajímalo, zda se mezi těmito neohroženými demonstrujícími našli takoví odvážlivci, kteří by o neexistenci covidu-19 šli debatovat třeba zrovna do chebské nemocnice.

Za normálních okolností zemře v Česku kolem tří set lidí denně. Od poloviny října je to v průměru o sto více – a ten rozdíl působí covid-19. V epidemických ukazatelích patříme mezi nejhorší země světa. Diskuse, zda právě teď neuvolnit omezení, působí absurdně. Jenže probíhá, nabírá na intenzitě, nelze se jí vyhnout – a proto je tu další superzajímavý článek našeho oblíbeného Petra Koubského, který to zasvěceně, laskavě a nemilosrdně všechno vysvětlí.

Ze zahraničí

V Dánsku se zuřivě očkuje a v Británii poprvé zažívají dopady brexitu. V některých britských supermarketech to teď doslova vypadá jako u snědeného krámu, popisuje Ivan Kytka.

Spočítané to má podle všeho i Donald Trump, kterého čeká buď odebrání prezidentských pravomocí, nebo druhý impeachment. Sněmovna obžalobu do inaugurace stihne, Senát usvědčení už ne, ale i tak se hraje o budoucnost: byť jen tu, že Trump už nebude smět znovu kandidovat a nedostane ani žádný z exprezidentských benefitů. Třeba se nad ním ale někdo z jeho bohatých sponzorů smiluje a založí mu Institut Donalda Trumpa. Knihovnu tam budou mít jistě obšírnou.

