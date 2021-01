Co se o covidu ví a v čem ještě není jasno: roztřídili jsme praktické otázky do dvou skupin

Je zbytečné znovu a znovu řešit otázky, na něž existuje jednoznačná odpověď. Je nesprávné a nebezpečné potlačovat širokou diskusi tam, kde dosud není jasno. O covidu se už mnoho věcí ví s jistotou. Na mnoha jiných odpovědích se odborníci naopak zatím neshodnou. Jak poznat, které otázky a problémy patří do první skupiny a které do druhé? Pokusili jsme se je pro vás roztřídit. Na pomoc jsme si přivolali klokana.

Stáda vačnatců na Vysočině

Je pravda, že v lesích u Chotěboře žije klokan? Na takovou otázku je těžké odpovědět jednoznačně. Jak známo, klokani na Vysočině doma nejsou. Nějaký však mohl utéci ze zoo či z domácího chovu a usídlit se na břehu Doubravky, proč ne? Dokud ho nechytneme, nebo aspoň nevyfotografujeme, zůstane jeho existence sporná. Pomůže pídit se po indiciích – zprávách o útěku, očitých svědectvích, stopách. Diskuse je potřebná a legitimní. Legitimní není tvrdit, že klokanova přítomnost na Chotěbořsku je hotová věc (fotku nemám, ale znám paní, která ho viděla, a tím je to jasné), či naopak, že je zcela vyloučená (pane redaktore, měl jste ve škole zeměpis? Odkdy leží Chotěboř v Austrálii, co?).

Je pravda, že v lesích u Chotěboře žijí stohlavá stáda klokanů? Diskuse může a měla by být stručná. V tomto případě je zbytečné řešit, odkud by se tam vzali. Jemný mechanismus problému nás zpočátku vůbec nemusí zajímat. Důležité je jen to, že stovky klokanů se v hustě zalidněné krajině dlouho neschovají. Chybí-li věrohodná svědectví a přímé důkazy, můžeme tvrzení klidně zamítnout.

Dá se naopak zaručit, že u Chotěboře nežije ani jeden