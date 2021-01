Pomoc od státu, jak ji vychvaluje ministryně Schillerová, je z velké části iluze

Se začátkem nového roku ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) zhodnotila, jak se státu podařilo podpořit českou ekonomiku, která se potýká s pandemií koronaviru. Podle propočtů vicepremiérky celková pomoc k 31. prosinci přesáhla 283 miliard korun. Na první pohled jde o velmi vysoké číslo, podobné impulzy do ekonomiky jsou v českých poměrech nebývalé. „Jen na kompenzačním bonusu 24 miliard, na Antiviru 37 miliard a na ošetřovném dvanáct miliard korun,“ napsala Schillerová na svůj Facebook. Se stejnými čísly operoval ve svém nedělním videoblogu Čau lidi i premiér Andrej Babiš (ANO).

Vláda na jaře slibovala do ekonomiky nalít až 1,2 bilionu korun, tedy nejméně čtyřikrát více. „Když dáte takový veřejný závazek, všichni budou očekávat, že bude naplněn. Já jsem také zpočátku byla svým způsobem nadšená, když vláda oznámila, že chce tyto peníze co nejrychleji dostat do ekonomiky,“ řekla Deníku N hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská. „Byl to konečně závazek, který ukazoval ochotu vlády vzít na sebe velkou tíži aspoň části nákladů, které ekonomiku čekají. Realita se ale projevila neochotou, složitostí a byrokratickým přístupem a špatným nastavením lidí, kteří rozhodují,“ dodává Horská.

Aktuálně publikovaná data ministryně financí navíc obsahují některé položky, které jsou přinejmenším problematické. Část z nich totiž nemá s reakcí na pandemii nic společného, případně je nehradila česká vláda, respektive daňový poplatník. „Když to sečtu, je spolu s daňovými úlevami v rozsahu 24 miliard korun celková přímá pomoc ze státního rozpočtu