Návrh na dostavbu Invalidovny je výrazně pod cenou. Ukazuje to na krizi celého řemesla, upozorňují architekti

Vítězství v zakázce o architektonický návrh na dostavbu karlínské Invalidovny mělo jen jednu podmínku – nejnižší cenu. Proto také vyhrála kancelář architekta Petra Hájka, který se vešel do částky necelých 650 tisíc. Podle České komory architektů by ale cena za práci měla jít do milionů. Ostře sledovaná a diskutovaná stavba pouze nasvítila hlubokou krizi architektonického řemesla.