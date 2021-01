Premiant Dánsko očkuje jako o život. A prodlužuje interval mezi první a druhou dávkou

V pondělí 25. prosince přišla všem Dánům do elektronické pošty zpráva o tom, že čas očkování proti covidu-19 se blíží. Dva dny poté doputovaly první dávky vakcíny Pfizer/BioNTech ke svým příjemcům. Nyní je Dánsko jedním z očkovacích premiantů v Evropě. Během dvou týdnů zvládlo naočkovat téměř dvě procenta populace. Aby se proočkovalo co nejvíce lidí najednou, Dánové odkládají druhou dávku vakcíny až do šesti týdnů po první injekci.