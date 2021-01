„Přijdu na šichtu a chce se mi brečet.“ Chebská nemocnice žádá o převoz nemocných do Německa, podle Babiše to není třeba

V pátek dokonce primář interního oddělení Stanislav Adamec oznámil, že již není jediné volné intenzivní lůžko. „Jsme nuceni již selektovat pacienty, které na intenzivní péči dáme, a které necháme na standardním oddělení prakticky umírat na těžký covidový zápal plic,“ napsal primář.

Dramatickou situaci potvrdily Deníku N i další zdroje z chebské nemocnice. Chybějí především sestry a lékaři, kteří jsou nemocní. Zbývající vyčerpaní zaměstnanci na oddělení přespávají nebo chodí do práce, i když jsou sami nakažení. Kvůli tomu například v pátek přímo v nemocnici zkolaboval primář chirurgie Michal Trpák.

„Když jsem nahlásila, že nepřijdu, staniční sestra se mi do telefonu rozplakala,“ řekla Deníku N záchranářka, která chodí do chebské nemocnice vypomáhat. Nepřála si uvést jméno. Podle ní je hodně lidí pozitivních už podruhé, i když covid-19 prodělali například v březnu. A sestry a lékaři jsou vyčerpaní také psychicky. „Přijdete do šichty a hned