John Dillermand a jeho neposedný penis. Kontroverzní dětský seriál rozbouřil Dánsko

Po Novém roce přišla dánská televize DR s novým seriálem pro nejmenší. Pohádka se jmenuje John Dillermand a její název napovídá, o čem asi bude. Dillermand znamená v dánštině penis – jde ale o dětskou přezdívku. Je to jako kdyby byl v Česku večerníček o Honzovi Pinďovi. Seriál pro děti od čtyř do osmi let čelí nejen kritice, ale získává i pozitivní ohlasy.

John Dillermand má jedinečný penis. Jedinečný v mnoha věcech. Je to nejdelší penis na světě a zároveň umí různé kousky, kvůli kterým se John dostává do problémů. V třináctidílném seriálu se Johnův penis pouští do nejrůznějších akcí; někdy se snaží zachránit pocestné, jindy zase krade dětem zmrzlinu.

Zní to jako satirický příběh pro dospělé, a to ještě pro velmi specifické publikum. Ve skutečnosti jde ale o nový seriál pro děti, který právě odvysílala dánská veřejnoprávní televize DR. „Myslíme si, že je důležité, abychom mohli sdílet příběhy o našich tělech. Seriál poukazuje na rostoucí zvědavost dětí a zájem o jejich vlastní těla, ať už se to týká ponížení, nebo potěšení,“ bránila se na Facebooku televize DR, která krátce po prvním vysílání čelila vlně kritiky.

Kritické hlasy zaznívaly odevšud. Například poslanec za Dánskou lidovou stranu Morten Messerschmidt psal na Facebook: „Nemyslím si, že pohled na mužské genitálie