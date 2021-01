Sociální sítě dohání vlastní odpovědnost

Twitter zablokoval osobní účet Donaldu Trumpovi. Smazal pak i jeho tři nové tweety z oficiálního účtu amerického prezidenta. Další omezení se týkají účtů jeho spolupracovníků. Bezprecedentní krok přišel po několika omezeních z posledních týdnů, takže neproběhl bez úplného varování, a následoval po dvou tweetech, které si správci sítě vyložili jako potenciální výzvy k dalšímu násilnému chování Trumpových příznivců.

Není pochyb o tom, že sledujeme historické momenty světového internetu. Ovšem to je to jediné, co lze říci s jistotou. Co tyto kroky přinesou a jakou reakci vyvolají, nelze zatím vůbec odhadnout.

Regulace obsahu internetu byla, je a bude nekonečným zdrojem debat o svobodě slova a jejích limitech. V tomto tématu se střetává několik základních principů, které znějí jednoduše, ale přinášejí jen složité odpovědi, pokud o nich přemýšlíte poctivě.

Má svoboda slova nějaké hranice? I v USA,