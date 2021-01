Česká pohádka a africká noční můra. Zapomenuté osudy namibijských „uprchlíků“ v Československu

Umíte si představit, že by dnes obyvatelé nějaké české vesnice přijali desítky afrických dětí a jednotlivé rodiny by si je ochotně brávaly domů na víkendy a prázdniny? Jaké výbuchy nenávisti a zděšení by po takovýchto zprávách asi zaplavily sociální sítě?

A přece není tak vzdálená doba, kdy se u nás něco takého skutečně odehrálo. Tento nepříliš známý, ale pozoruhodný příběh vypráví kniha Černí sokoli Kateřiny Mildnerové. Ta už vydala několik knih, které jsou založené na jejím vlastním studiu domorodé africké kultury i jejích osobních zážitcích, kdy například v Beninu společně s manželem úspěšně podstoupila rituál magicko-náboženského systému vodun. Nová kniha se naopak věnuje tomu, jak se kolektivu malých a traumatizovaných Afričanů vedlo ve střední Evropě.

Konkrétně, jak se tu vedlo 56 dětským uprchlíkům z Angoly, kteří byli roku 1985 přijati československou vládou. Šlo o výraz internacionální pomoci organizaci (a dnes politické straně) SWAPO, která bojovala za nezávislost Namibie proti aparteidní nadvládě Jihoafrické republiky. V září 1989 pak přijelo dalších 64 dětí na Slovensko do Považské Bystrice, přičemž další děti směřovaly na Kubu a do NDR.

Padají bomby, bude co jíst!

Šlo o jedince velmi traumatizované přechozími událostmi, které prožili, válkou i hladem. Podle jedné vzpomínky byl hlad horší: vyhladovělé děti se dokonce paradoxně těšily na bombardování, protože věděly, že po něm většinou