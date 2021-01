Genderová rovnost je ve Švédsku jako džíny. Kdo chce být cool, nosí je. O nuancích „feministického ráje“ ve Skandinávii

Severské země, jako je Island, Švédsko, Finsko a Norsko, každoročně svádí boj o první příčky žebříčku, který ukazuje nejvíce genderově rovnoprávné země. Společně s Dánskem mají čtyři z těchto zemí premiérku, výjimkou je jen Švédsko, v jehož čele stojí premiér. Na Islandu je mezi poslanci tamního zákonodárného sboru 38 procent žen, ve Finsku dokonce 47 procent (v Česku to pro zajímavost není ani čtvrtina). Čím to, že ve Skandinávii to mají ženy svým způsobem jednodušší, a je situace skutečně tak ideální, jak se zvenku může zdát?

Rozdíl je ale především v tom, že genderová rovnost a práva žen jsou na severu zakořeněny mnohem hlouběji než u nás. „Nejde ani tak o severské náboženství, které tu bylo před křesťanstvím, jako spíše o tvrdé podmínky, které sever přináší,“ vysvětluje politoložka z univerzity ve švédském Lundu, Anamaria Dutceac Segestenová, která se problematice genderové vyrovnanosti věnuje.

Vysvětluje, že podmínky ve Skandinávii a severských zemích obecně vytvářely zázemí, ve kterém nebylo dostatek lidí na to, aby se muži dělili na lovce či vojáky a ženy jen sbíraly plody na polích a zůstávaly doma s dětmi. „Bylo třeba každé ruky a nedalo se vybírat mezi ženami a muži. Šlo o to uživit se, jak to šlo. Ženy taky musely do války či na lov a to se vlastně stalo argumentem pro to, že nemusí být jen doma, když jim lov nebo boj taky jdou,“ doplňuje Segestenová dále.

Právě tímto zapustila ve Skandinávii rovnoprávnost mezi ženou a mužem hluboké kořeny, z nichž tamní společnost vychází po staletí. „V severských zemích bylo například daleko dříve možné, aby ženy