Brusel zajistil dalších 300 milionů vakcín. Češi jen z nich mohou mít 7 milionů, ale objednali zatím málo

Dohromady až 600 milionů dávek vakcíny od firem Pfizer a BioNTech by si mohly mezi sebou rozdělit členské státy EU. Evropská komise totiž dnes oznámila uzavření objednávky na dalších 200 milionů dávek s opcí 100 milionů. To by pro Česko, kde se už od 27. prosince touto vakcínou očkuje, mohlo znamenat celkem 14,4 milionu dávek (pro 4,2 milionu lidí).