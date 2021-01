Rekordní počty nakažených v Česku, země je na tom nejhůř na světě. Proč právě u nás roste epidemie tak rychle?

Česká republika je momentálně nejhorší na světě v počtu nově nakažených vztaženém na počet obyvatel. Co do počtu úmrtí souvisejících s koronavirem jsme na pátém místě. Vyplývá to ze statistik Ourworldindata.org.

Podle ministra zdravotnictví může za tato vysoká čísla chování Čechů během uplynulých svátků. „Po vánočním období dochází pochopitelně k nárůstu počtu nakažených. Je to odraz masivního setkávání rodin v průběhu Vánoc,“ řekl tento týden Jan Blatný.

Jenže čísla mluví jinak. Sociologové z předběžných dat vidí, že o svátcích počty kontaktů naopak silně poklesly, mimo jiné i proto, že lidé nechodili do práce. „Kdybychom před svátky nerozvolnili a fungovala chytrá karanténa, mohlo to epidemii i utlumit. Takto se asi přenesla do rodin,“ uvádí sociolog Daniel Prokop.

Pokroucený PES

Připomeňme, že k předvánočnímu rozvolnění došlo jen proto, že si vláda upravila PES (původně zamýšlený objektivní protiepidemický model) k obrazu svému. I když to koncem listopadu s epidemií nevypadalo vůbec dobře, dělala vláda vše pro to, aby mohla přesunout Česko do třetího stupně a otevřít zemi adventním radovánkám. Navzdory tomu, že už tehdy čísla neodpovídala pravidlům, která si vláda sama vymyslela.

Na začátku posledního listopadového týdne jsme se tak dostali do třetího stupně vlastně neprávem. Matematik René Levínský už tehdy upozorňoval na to, že o rozvolnění rozhodl výsledek jediného testu. „Pokud by byl minulou neděli jediný test u jediného člověka pozitivní místo negativního, zůstali bychom ve čtvrtém stupni,“ řekl poslední listopadový čtvrtek matematik.

Navíc většina krajů tehdy s počtem nově nakažených odpovídala čtvrtému stupni, některé regiony dokonce byly na hranici 4 a 5 s negativním trendem. Ve třetím stupni, který měl začít platit pro celou zemi, byly pouze dva kraje ze čtrnácti.

Česko jako jediná otevřená hospoda v Evropě

Vláda se přesto rozhodla pustit nedočkavé lidi v předvánočním čase do hospod, obchodů, ke kadeřnicím.

Česko se zároveň stalo jedinou otevřenou hospodou ve střední Evropě. A to přesto, že už tehdy byla čísla nakažených v Česku vyšší než v jiných zemích, kde se v prosinci rozhodně nerozvolňovalo tak jako u nás.

Naši ministři se tak trochu chovali jako matky, které pošlou nemocné dítě do školy, aby mohly jít do práce. Sice mělo dítě večer teplotu skoro 38, ale ráno po paralenu ukazuje teploměr lepší číslo. Odpoledne se pak potomek vrátí ze školy s horečkou a nemoc se protáhne na delší dobu, než kdyby býval zůstal doma.

Epicentra nákaz ve školách

U škol ještě zůstaneme. Právě tam udělalo ministerstvo zdravotnictví nepochopitelné chyby, které musely zákonitě vést k masivnímu rozšíření nákazy mezi lidmi. Chybovalo nikoliv tím, že se v prosinci školy otevřely, ale tím, že právě ve školách, které podle analýzy ÚZIS patří k největším zdrojům nákazy koronavirem, se úplně rezignovalo na včasný záchyt možných nakažených.

Ve školách nyní platí pravidlo, že i když se u některého z dítěte potvrdí koronavirus, ostatní spolužáci nebo učitelé nejdou automaticky na testy. Prý proto, že jsou děti chráněné tím, že nosí při vyučování roušky (bez ohledu na to, že je rozhodně nemají pořád, navíc spolu tráví v těsné blízkosti šest i více hodin).

Ministerstvo zdravotnictví sice přiznalo, že se děti ve třídách netrasují, nikdy ale nevysvětlilo proč. Virologové, epidemiologové a další odborníci varovali ministerstvo, že to je velké riziko. Ministr pouze slíbil, že se bude nad tímto tématem diskutovat, změna ale nepřišla.

Ještě v září se přitom všichni spolužáci nakaženého dítěte posílali na testy. Tím se včas podchytily infekční děti, které dnes běhají volně po světě.

Rozdíl mezi zářijovým a dnešním stavem si ukážeme na konkrétním příkladu, se kterým se autorka tohoto textu osobně seznámila. V polovině září, kdy už byla druhá vlna koronaviru na vzestupu, se u dívky ze čtvrté třídy pražské základní školy potvrdil pozitivní test na koronavirus. Přestože nikdo z jejích spolužáků neměl příznaky nemoci, šli všichni povinně na testy. Výsledky ukázaly, že nakaženo je dalších devět dětí ze třídy a tři učitelky.

Všichni ihned zůstali doma v izolaci a testy podstoupily také celé rodiny, na které děti v řadě případů nákazu také přenesly. (U dalších dvou dětí z této třídy se infekce ukázala až při druhém testu na konci karantény, které se dnes už také nedělají.)

Dnes by všechny tyto děti chodily do školy dál. A protože se většina z nich cítila zcela zdráva, šly by také na kroužky, mezi ostatní děti na hřiště, k babičce s dědou. Namísto jedenácti osob v izolaci by zůstala doma pouze jedna dívka.

Tisíce dalších případů

Mluvíme o jednom jediném ilustrativním příkladu z mnoha (i když v jiných třídách může mít přítomnost nakaženého žáka mírnější dopad). Na základní školy u nás chodí téměř milion dětí, další stovky tisíc navštěvují školy střední, kde platí stejná pravidla.

Je ale jisté, že tisíce dětí, které se nakazily na podzim ve škole, o infekci nevěděly, a tak na podzim velmi pravděpodobně nakazily řadu dalších lidí. Kolik takových ohnisek děti před Vánoci založily, se kvůli chybějícímu trasování nikdy nedozvíme, protože u většiny z nich probíhá infekce bez příznaků.

Antigenní testy kadeřnicím. A co hlavní přenašeči?

A právě toto je nejabsurdnější chyba ministerstva. To, že vláda otevřela předčasně obchody a restaurace, se dá možná ještě vysvětlit ekonomickým tlakem podnikatelů. Ale že v době rychlých a levnějších antigenních testů nedokáže zachytit nakažené děti ve třídách, nad tím zůstává rozum stát. Stát sice zorganizoval plošné testy pro pedagogy, ti sami ale často nechápali, proč se raději netestují přímo žáci ve třídách.

Řešením přitom rozhodně není nechat školy uzavřené, naopak. V řadě jiných evropských zemí fungovaly první stupně škol po celý podzim, i když restaurace, služby a většina obchodů měly zavřeno.

Vláda si tento problém zřejmě vůbec neuvědomuje ani teď. Začala mluvit o tom, že vstupenkou do „normálního života“ by mohly být antigenní testy u kadeřníků nebo masérů. O školních třídách, kde by pravidelné testy dávaly vzhledem k uzavřenému kolektivu mnohem větší smysl, zatím zmínka nepadla.

Současné rekordní počty nakažených a rostoucí počty zemřelých na covid ukazují, že se česká vláda odmítá poučit z chyb, které udělala při zanedbání návratu epidemie na konci léta.

Expert: jde o vědomé selhání

Někteří odborníci považují současný stav za jasný doklad absolutního selhání vlády. Podle vědce Jana Kulveita z Oxfordské univerzity je „současný vývoj třetí vlny nejspíš důsledkem vědomého rozhodnutí, se znalostí pravděpodobných následků“. Odhaduje, že v Česku za celou pandemii do léta zemře více než 30 tisíc lidí, jejichž smrt zavinil covid.

Připomeňme, že původně spolupracující vědce z nejrůznějších oborů současná vláda během podzimu postupně poztrácela, s Českou lékařskou komorou nezačala spolupracovat vůbec, jiné odborníky svým přístupem odehnala nebo z poradních orgánů raději odešli sami.

Zůstaňte v obraze a sledujte nejčerstvější informace kolem koronaviru na jednom místě.