„Hlídej tu černou!“ Romům se při nákupech ochranka pověsí na paty, exposlankyně se chce bránit

Když jdou nakupovat do obchodu, ochranka zbystří a vydá se jejich směrem. Svědky ponižujícího chování byly leckdy i jejich děti. Ačkoli pravidla neporušují, jsou Romové často předem bráni za potenciální zloděje. Zkušenosti s tím má bývalá romská poslankyně, novinář, šéf neziskovky, ale i někdejší pracovník ochranky.

Jednou z těch, kteří s tímto ponižujícím chováním mají své zkušenosti, je i bývalá poslankyně Monika Mihaličková, první romský zákonodárce v českém parlamentu. Podobných zkušeností má už tolik, že se rozhodla je řešit.

Poslední kapkou bylo chování bezpečnostního pracovníka v místní prodejně potravin. Vadilo jí, že ji po celou dobu nakupování sledoval, a to přesto, že do prodejny chodí pravidelně již mnoho let. Když se situace po pár týdnech opakovala, a muž dokonce