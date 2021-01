V Rakousku už několik dní leží desetitisíce očkovacích dávek ve skladech. Zrychlíme, slibuje kancléř

Rakousko dosud naskladnilo 63 tisíc očkovacích dávek, stejný počet dorazí do země koncem týdne. Vakcínu ale zatím dostal jen malý zlomek lidí. Drtivá většina očkovací látky tak stále leží v centrálním skladu ve Vídni. Vláda kancléře Sebastiana Kurze čelí kritice za to, že se na vakcinační kampaň dostatečně nepřipravila. Slibuje proto zlepšení.

Byl by to rozhovor, který by byl velmi nepříjemný. Rakouský ministr zdravotnictví Rudolf Anschober ho odmítl. Místo něj se v úterý večer do ZIB 2, rakouské veřejnoprávní obdoby televizních Událostí, komentářů, připojila jeho podřízená, ředitelka odboru veřejného zdraví Katharina Reichová. Jejích dvanáct minut v živém vysílání ukázalo, že rakouský očkovací start se příliš nezdařil.

Vakcína je „gamechanger“, řekl