Musíme se kvůli rizikovým skupinám opravdu omezovat všichni? Odpovídáme na nejdůležitější otázku současnosti

„Zastavte už tyto pokusy na lidech. Soustřeďme se na ochranu rizikových skupin,“ řekl 5. ledna před petičním výborem Poslanecké sněmovny zpěvák Daniel Landa, když tam přišel předat podpisové archy tzv. Blanického manifestu, který požaduje svobodu, odmítá „zbrklé, nepromyšlené a neodborné příkazy a zákazy“ a dovolává se příkladu Jana Husa.

„Jedna z epidemiologických teorií říká, že máte zajistit, aby se nenakazila ohrožená populace: lidé nad 65 let, extrémně obézní, s hypertenzí, s cukrovkou a s chronickými plicními chorobami. To je skupina lidí, kteří by se měli chránit respirátory, měli by se co nejdříve očkovat a podobně,“ řekl 2. ledna v rozhovoru pro Seznam Zprávy profesor Tomáš Zima, lékař, rektor Univerzity Karlovy.

Chránit rizikové skupiny. Kdo by mohl proti takovému záměru něco namítat?

Nikdo. Ale než projevíte nadšený souhlas, nechte si to vyložit celé a podrobně.

Příkop mezi vědci

Když se dnes v souvislosti s covidem mluví o přednostní ochraně rizikových skupin, skoro vždy k tomu patří dovětek, vyřčený někdy tiše, někdy nahlas: a