Studio N: Symbol demokracie pokořen. Proč Trumpovi příznivci vtrhli do Kapitolu

Budova Kongresu Spojených států byla včera poprvé od začátku 19. století obsazena. Naposledy se to stalo v roce 1812, kdy ji ve válce napadli a zapálili Britové. Tentokrát to byli příznivci končícího prezidenta Donalda Trumpa. Proč k tomu došlo a jaké to bude mít důsledky? Hosty Studia N jsou reportérka Jana Ciglerová a amerikanista Jan Beneš z Ostravské univerzity.