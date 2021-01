Notes: Konec papírovým šalinkartám, reportéři nahrávají videa na pornoweb a poprava za rekordní úplatek

Reportéři Jakub Zelenka a Lukáš Prchal se ponořili do hlubin největšího pornografického webu na světě Xvideos a objevili desítky videí s velmi mladistvě vypadajícími ženami nebo nahrávky, v nichž se dospělí muži ukájejí nad fotkami dětí. A dětskou pornografii nebo videa nepředstíraného násilí na lidech lze na stránky velmi jednoduše nahrát. Což si sami vyzkoušeli… a ke smazání se zatím nikdo ze správců nemá. Tak na to rychle koukněte, než to smažou!

Celým případem, který prakticky kopíruje případ PornHubu, na nějž před měsícem upozornily New York Times, se už zabývá česká policie. A „pikantním“ videím se věnuje i dnešní podcast Studio N.

Sněmovní volby jsou sice až v říjnu, strany a hnutí už ale zbrojí a začínají s kampaní. Hnutí ANO není výjimkou. Jednou z jeho tváří v podzimním klání by měl být nestraník a dvojministr Karel Havlíček. „Udělali jsme obrovský kus práce, určitě i chyby, vše navíc v době pandemie, kterou zde nemusela řešit žádná vláda v novodobé historii,“ říká nestranný Havlíček v dresu ANO ke své možné kandidatuře.

V Libereckém kraji se dosud nechalo podle dokumentů ÚZIS očkovat 9 (slovy devět) lidí. Kraj ale hlásí přes 3500 vakcinovaných. A počty vakcín a naočkovaných neštymujou ani v dalších krajích. Více o tom, jak nevíme, kolik očkovaných a vakcín máme, se dočtete v článku tria reportérek Hanky Mazancové, Ivy Bezděkové a Adély Skoupé.

Evropská unie dala zelenou vakcíně od americké společnosti Moderna. A v Česku bychom se prvních dávek mohli dočkat už na konci ledna. ČR by mohla mít nárok až na 3 840 000 dávek, ale ministerstvo ve své strategii počítá jen zhruba s polovinou. Proč? To resort dosud neprozradil. Více o zatím nejdražší vakcíně, kterou EK objednala, píše z Bruselu Markéta Boubínová.

Ministerstvo dnes také připustilo, že bez EU by sama ČR nebyla schopná zajistit dostatek vakcín. „Vzhledem k omezenému množství vakcín je trh s nimi velmi omezen. EU jako celek má daleko silnější vyjednávací pozici a dosahuje tak i řádově nižších cen,“ přiznalo ministerstvo. Tak to jen tak pro pořádek. Před několika dny se totiž premiér Babiš zmínil, že v Česku je málo vakcín, protože EU zaspala.

To v Izraeli očkují jako diví. Mezi zdravotníky, kteří očkují ve stanu na telavivském náměstí, se zařadila i česká rodačka Martina Paletová, která jinak pracuje na onkologickém oddělení. „Máme k dispozici zhruba 5500 dávek na den. Ve stanu pracuje dvacet sester po dobu patnácti hodin. „Dříve jsem si dělala čárku za každé očkování, ale teď už opravdu nestíhám počítat,“ říká v rozhovoru.

Laj Siao-min toužil po kariéře v politice, ale když už ho jmenovali do čela státní finanční firmy, rozhodl se, „že si to užije“. A jak řekl, tak udělal! Jen na to teď tvrdě doplatí. Čínský soud někdejšího šéfa státního finančního gigantu odsoudil k trestu smrti za rekordní úplatek 1,79 miliard korun. Výjimečně tvrdý trest má být varováním pro ostatní, že na špalku se mohou objevit i hlavy bílých límečků. „Trest smrti pro ‚tygra‘. Výmluvná předzvěst toho, co může přijít.“

Šest dávek a dost! Ministerstvo zdravotnictví schválilo, že z jedné lahvičky vakcíny firem BioNTech a Pfizer se místo původních pěti lidí může nechat očkovat šest. Z mála vakcíny více muziky, chtělo by se říct. Jenže ne vždycky se zdravotníkům podaří z lahvičky natáhnout i šestou dávku. Odborníci proto varují: netahejte to za každou cenu! Více o tahání dávek z lahviček v článku dua reportérek Boubínová–Skoupá.

A Česko je zase „best in covid“! Teda dvanácté na světě v počtu aktivních případů přepočteném na milion obyvatel, druhé v celkovém počtu a šesté v počtu úmrtí. Tlak na zdravotnický systém roste, vláda dokončuje očkovací strategii, v Ostravě mají před krematoriem chlaďáky a v nemocnicích nastupují vojáci. Ministerstvo navíc hlásí opět rekordní přírůstek nových případů nákazy koronavirem. Petr Koubský v Týdnu s covidem vysvětluje, proč jsou ale některá čísla nespolehlivá a matoucí.

Anglie se přidala k Severnímu Irsku a zrušila letošní závěrečné zkoušky na základních a středních školách. Testy, které slouží i pro přijetí na univerzity, má nahradit hodnocení učitelů.

V Brně končí papírové šalinkarty! Teda jen pro studenty. Nově je lze pořídit pouze v elektronické formě. Jízdenka je přiřazena k platební kartě, je také možné koupit samostatnou kartičku.

Rozvolnění opatření ani otevření skiareálů se nejspíš konat nebude. Ministr zdravotnictví na zítřejším jednání vlády ani jedno nepodpoří. Řekl to na zasedání sněmovního výboru pro zdravotnictví.

Jak se nejlépe stravovat? Podle žebříčku časopisu US News & World Report je nejvhodnější středomořská kuchyně. Své prvenství obhájila už počtvrté. Její dieta mimo jiné předchází cukrovce či demenci, podporuje srdce a cévy.

Severokorejský vůdce Kim Čongun připustil, že jeho pětiletý plán na podporu ekonomiky a lepší dodávky elektřiny v zemi selhal. V minulosti by takové přiznání bylo nemyslitelné, jenže dnes si Kim buduje pověst muže z lidu, a tak svá zaváhání hrdě přizná.

České instagramerky Barbory Ondráčkové si všímá britský Daily Mail. Mladá influencerka přidává na Instagram fotografie z luxusních dovolených. A v cestování po přepychových resortech ji nezastavila ani koronavirová pandemie. Letos navštívila Dubaj, Maledivy a dalších sedm zemí. Na Instagramu ji sleduje 536 tisíc lidí a na TikToku přes 170 tisíc uživatelů.

A jestli jste investovali do bitcoinu, možná budete cestovat podobně. Dnes se kryptoměna obchodovala i za více než 35 tisíc dolarů.