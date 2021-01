Bitva o Kapitol ukázala, že Trumpovi není užití síly cizí. Armáda má ale proti zneužití pojistky

Výroční prezidentské shrnutí, v němž šéf Bílého domu pronáší velký projev před Kongresem, se označuje jako Zpráva o stavu Unie. Letos o stavu Spojených států vypovídá něco úplně jiného: vniknutí rozvášněného davu příznivců porážku odmítajícího prezidenta Trumpa do Kapitolu. A spekulace – nyní se uzavírající –, zda se Trump pokusí udržet u moci silou.

Z dosavadní praxe víme, že žádná červená čára není dost červená na to, aby ji Donald Trump nepřekročil.

Věcně vzato se americký prezident u moci silou udržet zkusil. Byl to on, kdo vyzval rozvášněné demonstranty (na akci, na kterou je sám svolával), aby vnikli do budovy Kongresu, v níž zákonodárci formálně stvrzovali vítězství Joea Bidena v prezidentských volbách.

Trump se k tomuto dni upínal. I jeho příznivci na sítích opakovali: počkejte na 6. ledna, uvidíte.

Podle dosud dostupných informací to byl Trump, kdo blokoval nasazení Národní gardy, čímž v důsledku dával demonstrantům řádícím v Kongresu čas ještě