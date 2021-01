Proč v Číně odsoudili k smrti „hamižného tygra“ Laj Siao-mina? Vzácný verdikt jako temné varování

Laj Siao-min toužil po kariéře v politice, ale když už ho jmenovali do čela státní finanční firmy, rozhodl se, „že si to užije“. Jak řekl, tak udělal – a před dvěma dny ho za to odsoudili k trestu smrti. Mimořádně tvrdý trest znamená olbřímí korupci, rekordní úplatek 1,79 miliardy i divoký osobní život. Ale také „temnou předzvěst“ možné budoucnosti.