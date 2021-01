Notes: Očkování a česko-čínské kočkování

Nepřehlédli jste dnes?

Karma je, když vám chce osud ukázat na něco, co sami nevidíte, tím, že vás přivede do svízelné situace. Doslova vám vaše minulé chyby omlátí o hlavu. Andrej Babiš zaspal v létě s opatřeními proti pandemii a ještě si v srpnu neodpustil dát Česku nálepku „best in covid“ – pěkně anglicky, aby se celý svět dozvěděl, jací jsme kabrňáci. Načež se všechno začalo sypat. Křivky nakažených vylétly vzhůru, pro svět jsme se naopak stali jednou z nejnebezpečnějších zemí, prostě takovým výstražně červeným kouskem uprostřed Evropy. V této nesnadné situaci převzal klíčové ministerstvo lékař Jan Blatný. Jak se mu dařilo? No, na pochvalu to zrovna není. Jan Wirnitzer provedl takový částečný součet Blatného neúspěchů. Proč? Ono se to už prostě nedalo přehlédnout.

Blatný zároveň dnes vedl tiskovou konferenci, na které seznámil veřejnost se státním plánem na plošné očkování proti koronaviru. Do konce léta by měla být proočkována zhruba polovina populace. Podle očekávání přijdou jako první na řadu rizikové a strategicky potřebné skupiny obyvatel – senioři nad 80 let a zdravotníci v „první linii“ (vojenské termíny nemáme rádi). Lidé se budou k očkování registrovat prostřednictvím online formuláře.

Ministr Blatný dnes doslova vytapetoval naši domovskou stránku. Na tiskové konferenci Blatný rovněž představil nový systém PES, který má být přesnější. Nově se nebude řídit počtem pozitivních testů, ale podle dat z nemocnic.

Ani v novém roce nezapomíná kolega Jakub Zelenka na svůj seriál Česko-čínské objímání. Prestižní server Politico.eu zařadil pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) mezi 28 nejvlivnějších osobností Evropy, a to i kvůli způsobu, jakým se metropole pod jeho vedením rozhodla změnit kurz a osvobodit se od příliš těsného bratrství s Čínou. S primátorem Hřibem přinášíme rozhovor. Podle něj se podařilo vrátit Prahu mezi důstojné a sebevědomé metropole Evropy. Dlužno říct, že panu Hřibovi nikdy sebevědomí nechybělo.

Z Rádia Svobodná Evropa se sídlem v Praze byl propuštěn ruský novinář Timur Olevský. Podle něj se to stalo proto, že otevřel otázku, zda tchán lídra ruské opozice Alexeje Navalného nebyl spojen s ruskými tajnými službami. Petra Procházková a Kirill Ščeblykin se tomuto tématu věnují dost podrobně, protože se týká i širší otázky, kde jsou hranice korektní novinařiny.

Stručně ještě takto:

Lukáš Prchal zjistil, že ani po roce se policie nerozhodla, zda stíhat nakladatelství Bodyart Press, jehož knihy popírají holokaust.

Jan Moláček popisuje, že Trikolóra přitvrzuje v postoji k Evropské unii. Chce navrhnout, aby se s každými sněmovními volbami v Česku muselo povinně konat referendum o vystoupení z EU.

Zahraniční rubrika přináší první z několika textů zabývajících se koncentračními tábory v Číně určenými pro Ujgury.

V Německu postupuje po prvním týdnu očkování pomaleji, než se čekalo. Pavel Polák zjišťuje, kde udělali soudruzi (mimo jiné i z bývalé NDR) chybu.

Petra Procházková dnes podruhé: Nové odposlechy ukazují, že běloruská KGB si plně zaslouží tento název, její metody jsou totiž stejně „toxické“ jako metody ruské tajné služby.

Recenze knihy od estetika Karla Stibrala obsahuje například úvahu, nakolik souvisí charakter krajiny s převažujícím náboženstvím a životním stylem. Recenzoval Jan Lukavec.

Ze včerejška ještě připomínáme podrobný článek Elišky Černé o platformách Dramox a Naživo, které v době pandemie přinášejí české divadlo až před váš gauč.

Co vám přinese zítřejší papírové vydání:

– Dva měsíce přehmatů a chaotického vládnutí

– Kontroloři politických kampaní si stěžují na omezení nezávislosti

– I v Německu očkování vázne. Vakcín není dost

– Skandál Trumpova pardonu pro bývalé členy agentury Blackwater

– Hřib: Vítání čínských roušek na letišti bylo nedůstojné

– Experti: Bez dat Česko osleplo

– Komentář: Putin si mne ruce. Kšeftaři s pochybami mění svět

– Ovlivňuje krajina životní styl a náboženské vyznání?

– Čeští středoškoláci pomáhají v nemocnicích, všimla si jich i CNN