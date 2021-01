Do konce léta dostane očkování pět milionů lidí, věří Blatný. O pořadí rozhodne věk i zdravotní stav

Aktuálně v zemi probíhá první fáze, během které se mají naočkovat zejména rizikové skupiny obyvatel, tedy lidé starší osmdesáti let, a také pracovníci v první linii.

„Cílem je proočkování této skupiny, čímž zabráníme tomu, aby docházelo k přetěžování zdravotního systému,“ řekl Blatný. „V této skupině jsou osoby, které jsou nejnáchylnější k onemocnění a mají největší pravděpodobnost, že na nemoc zemřou,“ doplnil ministr s tím, že nejohroženější skupinou jsou právě lidé starší 80 let. Těch je v Česku zhruba 400 tisíc. Registrovat do systému se mohou od 15. ledna, zbytek populace od začátku února.

„Je-li vám více než 80 let, potom spadáte do této fáze, protože právě toto jsou lidé, kteří jsou nejvíce ohroženi těžkým průběhem nemoci covid-19 a kteří se potom ve velké části dostávají do nemocnic. Systém je přetížen a neumožňuje běžnou péči pro další osoby,“ vysvětlil Blatný.

Dostane se také na