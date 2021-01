Německý problém s očkováním: málo dávek, federalismus a politika

Očkování v Německu odstartovalo s potížemi. Více než týden od začátku vakcinace dostalo první dávku necelých 300 tisíc Němců. Že je to málo, si myslí nejen opozice, ale i vládní koalice. Spolkové ministerstvo zdravotnictví proto připravuje plán, jak očkovací látku dostat k co nejvíce lidem v co nejkratší době. Souběžně s tím se hledá viník, který za tento rozpačitý vakcinační start může.