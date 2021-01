Myšlení pro turbulentní dobu. Proč dnes lidé hledají pomoc u stoiků?

Ačkoliv má stoické myšlení přes dva tisíce let, inspiraci v něm mnozí hledají i dnes. Vždyť kdo by nechtěl vědět, jak žít dobrý život?

V době krize zachovej chladnou hlavu. Ve vypjatých situacích zvaž, co je ve tvé moci, změň to, co ovlivnit dokážeš, ale přijmi to, co přijmout musíš. A i když je situace těžká, nenech se emocemi rozhodit – místo toho se pokus zachovat klid.

Na první pohled to zní jako úryvky z moderních příruček seberozvoje. Ve skutečnosti jsou to ale myšlenky formulované ještě v antice – jedná se o některé z rad stoické etiky, přes dva tisíce let staré disciplíny, která vznikla ve starověkém Řecku a zabývá se hned několika otázkami, které do dnes nezestárly. Co je to ctnost? Co je jejím opakem? A jak žít dobrý život?

Přestože jde o učení, které vzniklo ve zcela jiných podmínkách, než jsou ty současné, i dnes se najde mnoho lidí, kteří v něm hledají inspiraci. O úvahách nad tím, jak přetavit myšlenky stoické etiky do 21. století, se tak dá mluvit jako o trendu.

Své podporovatele má i v Česku. „Když si pořídíte Senekovy listy a začnete je číst, zjistíte, že