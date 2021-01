Evropa dala zelenou vakcíně Moderna. V lednici vydrží měsíc, Česko jí však objednalo mnohem méně, než mohlo

Už krátce po poledni doporučila vakcínu od společnosti Moderna Evropská léková agentura a za další tři hodiny ji schválila – pouze podmínečně a jen pro osoby starší 18 let – Evropská komise jako druhou vakcínu proti covidu-19 v EU.

We are providing safe & effective #COVID19 vaccines for Europeans.

We have authorised the @moderna_tx vaccine, the 2nd vaccine approved in the EU.

Europe has secured so far 2 billion doses of potential vaccines – more than enough for protecting us all #StrongerTogether pic.twitter.com/Ujg4C997fK

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 6, 2021