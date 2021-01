Lockdown byl pro nás příležitostí k rozvoji, říká děkanka Fakulty sociálních věd UK

Uplynulý rok byl pro české školství náročný. Jak jste prožívali zavření vysokých škol u vás na fakultě?

Nebylo to příjemné, přímý kontakt se studenty chybí nám i jim. Ale v krátké době se nám podařilo převést výuku do online podoby. Zároveň jsme organizovali řadu neformálních online setkání k udržení osobního kontaktu, který je pro nás zásadní. Letošní rok byl nicméně přelomový i v pozitivním slova smyslu – hodně jsme se posunuli ve využívání moderních výukových technologií a zkušenosti z tohoto období využijeme i ve standardní výuce. Čeká nás také první online celofakultní den otevřených dveří – Den na FSV UK. To je něco, co jsme odkládali a až tato doba nás motivovala k jeho realizaci.

Odborníci z vaší fakulty se zabývají studiem současné společnosti. Přispívají společenské vědy i k řešení takových krizí jako je současná pandemie?

Rozhodně ano. Naši lidé se zapojili do odborných oborových aktivit, například profesoři z našeho Institutu ekonomických studií vedli pracovní skupiny, které se zabývaly řešením ekonomických problémů vzniklých v souvislosti s epidemií Covid-19. V těchto týmech pracovali i naši studenti a studentky – klademe totiž důraz na praktické užití znalostí už během studia.

Kde ještě můžeme potkat vaše odborníky a absolventy?

Obecně se dá říct, že všude tam, kde mohou přispívat k rozvoji a zkvalitňování života v naší společnosti – tedy například jako odborníky na ministerstvech, diplomaty, přední ekonomy v bankách, známé novináře, politiky nebo analytiky ve výzkumných agenturách. Čím dál častěji ale také zakládají nebo rozvíjejí start-upy, což nás mimořádně těší. Prostřednictvím seriálu Jsem z FSV UK přibližujeme uchazečům možnosti kariérního uplatnění našich absolventů.

Čím je Fakulta sociálních věd specifická? Jinými slovy – proč studovat zrovna u vás?

Naše fakulta je „v srdci Evropy“, a to nejen geograficky – díky rozmanité a stále se rozšiřující nabídce studijních oborů se u nás setkávají studenti a špičkoví odborníci z celého světa. Navíc se snažíme naše studenty vést tak, aby si u nás každý našel svůj směr a mohl rozvinout svůj potenciál.

Je něco, co vám během lockdownu obzvlášť na fakultě chybělo?

Na naší fakultě je silná komunita studentů, zaměstnanců a absolventů, nejsme anonymní vzdělávací velkovýrobnou. Se studentskými spolky pořádáme spoustu formálních i neformálních akcí, na nichž se potkávají studující napříč obory a ročníky, vyučující i osobnosti z praxe. Dařilo se nám to i letos, byť pouze virtuálně. Chyběla nám také možnost přivést na fakultu uchazeče a ukázat jim, jaké to je u nás studovat. Proto jsme na facebooku založili skupinu Uchazeči FSV UK, kam se zcela spontánně přidala celá řada našich současných studentů, kteří pomáhají uchazečům o studium u nás přiblížit jej alespoň touto cestou.