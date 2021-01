Strategii očkování Babiš ukázal „exkluzivně“ v Čau lidi, zapojil i lékaře. Má 600 000 sledujících, vysvětluje Úřad vlády

Komunikaci vládních opatření v boji s pandemií covidu-19 dlouhodobě kritizují experti. Premiér Andrej Babiš (ANO) se teď opět rozhodl pro nestandardní krok: očkovací strategii pro Česko se rozhodl „exkluzivně“ prezentovat ve svém hlášení Čau lidi, které každou neděli dává na svůj Facebook a YouTube kanál hnutí. Podle Úřadu vlády je to kvůli statisícům lidí, kteří Babiše na internetu sledují. Zástupci koaličního partnera z ČSSD to kritizují.

Nedělní premiérovo hlášení Čau lidi bylo tuto neděli poněkud netradiční. Premiér a šéf hnutí ANO publikoval dvacetiminutové video s názvem Očkovací strategie vlády EXKLUZIVNĚ. A to v době, kdy právě absenci strategie a zároveň chybějící komunikační kampaň na podporu očkování Babišově vládě kritici vyčítají.

„Dnes to točím brzy, jdu do pořadu Primy a potom k panu prezidentovi. Snad se to dostane k vám dřív než obvykle,“ říká ve videu premiér. „Chtěl bych vám teď exkluzivně sdělit strategii, pravděpodobně na Primě k tomu nebudu mít prostor, většinou mi ti moderátoři skáčou do řeči a nenechají mluvit v kuse. Takže bych vám to chtěl sdělit exkluzivně, oficiálně to sdělí 5. ledna ministr (zdravotnictví Jan) Blatný na tiskové konferenci,“ vysvětluje dál.

Video publikoval premiér v neděli krátce před třetí hodinou odpoledne. Ve stejný den dopoledne, právě ve vystoupení v pořadu Partie TV Prima, už přitom přece jen o očkovací strategii stihl promluvit. Ve vysílání