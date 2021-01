Spojené království začalo očkovat proti covidu již začátkem prosince jako druhá země na světě. První dávku vakcíny tam již dostal téměř milion lidí. Britské úřady se snaží postup očkování dál zrychlit a jdou na hranu toho, co je medicínsky přípustné. Podle některých kritiků dokonce za ni.

Rozkaz zněl jasně: dvě dávky. Ale Britové to s očkováním vidí jinak

Řada britských praktických lékařů vyhlašuje v těchto dnech neposlušnost. Nesouhlasí s vládním záměrem pozdržet druhou dávku vakcíny a namísto toho rychle naočkovat co nejvíce lidí dávkou první. Podobná diskuse probíhá také ve Spojených státech. Je pravděpodobné, že dilema, jež lze zjednodušeně shrnout otázku „Správně, nebo rychle?“ budeme v nějaké podobě brzy řešit i v Česku, proto je dobré vědět, v čem spočívá a jak obě strany zdůvodňují své postoje.

Zásadní změna priorit

Ve Spojeném království jsou v současné době schváleny pro použití dvě vakcíny: jedna od výrobce BioNTech/Pfizer (od 2. 12. 2020), druhá od společnosti AstraZeneca (od 30. 12.). Obě vakcíny se mají podávat ve dvou dávkách s odstupem tří až čtyř týdnů – to je podle výrobců optimální, má-li se zaručit dlouhodobější imunita.

Britský poradní výbor vlády pro očkování (Joint Committee on Vaccination and Immunisation, JCVI) vydal 30. prosince 2020 stanovisko, které vypadá nenápadně, ale ve skutečnosti mění zásadním způsobem pravidla schvalování a používání vakcín: namísto režimu doporučeného výrobcem nastavuje svůj vlastní. JCVI radí, aby namísto podávání druhé dávky vakcíny dostalo co nejvíce osob z rizikových skupin rychle první dávku. S druhou dávkou se podle JCVI může počkat až po krajní mez, což je podle klinických studií dvanáct týdnů. Pak už se imunita vytvořená první dávkou nepokládá za dostatečnou.

Britská vláda poté uložila NHS, státnímu systému zdravotnictví, aby se při podávání vakcín řídil touto novou prioritou. Jde tedy o snahu ochránit více lidí méně spolehlivým způsobem – přestože těmito slovy