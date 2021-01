Kolik Čechů dostalo vakcínu? Ministerstvo mlčí, počty chce zveřejňovat jen jednou týdně

Na stránkách ministerstva zdravotnictví si každý může najít nejrůznější pravidelně aktualizovaná čísla o pandemii covidu-19. Novináři i další zájemci odtud čerpají aktuální počty nakažených, hospitalizovaných, vyléčených i zemřelých, provedených testů i jejich souhrnných výsledků.

Jedno číslo – a právě to, které je v jiných zemích příslibem nadějnější budoucnosti – tu ale chybí. Zájemce nezjistí, kolik Čechů už dostalo první dávku vakcíny.

Česko přitom už očkuje déle než týden. Mezi prvními dostal dávku vakcíny už 27. prosince i premiér Andrej Babiš.

Jiné země přitom počty naočkovaných průběžně zveřejňují. Například Velká Británie stihla během prvního týdne naočkovat 137 897 lidí.

A really good start to the vaccination program. It’s been 7 days and we have done: England:108,000 Wales: 7,897 Northern Ireland: 4,000. Scotland:18,000 U.K Total 137,897. That number will increase as we have operationalised hundreds of PCN (primary care networks)

— Nadhim Zahawi (@nadhimzahawi) December 16, 2020