Kdy na vás přijde řada s očkováním? O termínu rozhodne kapacita center i dostupnost vakcín

Už příští týden se budou moci zapsat do pořadníku na vakcínu proti covidu-19 lidé nad 80 let. Od února by měli mít možnost registrace i ostatní lidé. Jak včasný termín člověk dostane, bude podle lékařů záviset především na kapacitě očkovacích center. Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka může být problémem i nedostatek vakcín.