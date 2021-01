Proč chce být mladý Ind (Syřan, Palestinec, Libyjec…) teroristou nebo policajtem. A proč se mu ani nelze moc divit

Esej Pavly Jazairiové: Vzpomínám na jedno setkání. Bylo to v Indii poblíž jednoho z módních ašramů (duchovní center) pro západní turisty. Vysoký blondýn v bílém rouše ukončil odpolední meditaci a shovívavě oslovil uhrovitého indického puberťáka, který tu cizincům nabízel suvenýry. „A co bys chtěl dělat, až vyrosteš, chlapče?“ „Já bych chtěl být terorista,“ odpověděl lámanou angličtinou kluk, „a když to nepůjde, tak policajt.“