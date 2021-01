„Je to čím dál horší, ale na svazu jsou všichni v klidu.“ Expert hodnotí úpadek českého hokeje

Není trochu smutné, že si už čeští fanoušci zvykli na to, že jsou junioři proti týmům z elitní pětky outsideři a mohou uspět jenom defenzivou?

Myslím si, že to je to nejhorší zjištění z tohoto turnaje. Už dopředu do zápasů jdeme s tím, že budeme hrát pasivně, a snažíme se bránit. Jako trenérovi mládeže mi chodí od svazu doporučení, že máme hrát za každou cenu a v každé kategorii aktivní hokej, a potom všichni vidíme, jakým způsobem se prezentuje národní tým. Takže mi je z toho trochu smutno, podle mého názoru je to pět kroků zpátky.

To, co jsme viděli, je největší zklamání. Ani nejde o výkon, protože úpadek je dlouhodobý, ale ten pasivní přístup týmu byl pro mě šok.

Není ale podobný systém hry jedinou šancí, jak současný český hokej může uspět?

Ale to je právě ta chyba, ne? Už dopředu se vzdáváme šance na vyrovnaný souboj. Takhle se k úspěchu nemůžeme propracovat. Už před turnajem jsme věděli, že