Kokainová brána do Evropy: malá a ideální Guinea-Bissau

Před patnácti lety našli rybáři na pláži vyplavené pytle s bílým práškem. Nevěděli, co to je. Napadlo je, že to možná bude hnojivo, ale pro rostliny, kterým sypkým materiálem vylepšili půdu, to mělo fatální následky. A tak si neznámým produktem vesničané nalajnovali fotbalové hřiště.

Tak popsal v roce 2008 britský deník Guardian razantní vpád kokainu do západoafrického státečku Guinea-Bissau. Neznámá republika, jejímž jediným významným exportním produktem jsou oříšky kešu, se tehdy náhle stala díky své poloze křižovatkou mezinárodního obchodu. Byť toho nelegálního. Ideálním překladištěm jihoamerického stimulantu na jeho cestě na sliznice v nosech Evropanů je dosud, protože tamní elity na obchodu s žádanou drogou dobře vydělávají.

Překladiště na východní straně Atlantiku

Guinea-Bissau je ani ne dvoumilionová země, která by se do České republiky rozlohou vešla dvakrát. V atlase ji najdou jen ti největší geografičtí fajnšmekři. Ale spíše než hledat ji na mapě Afriky je lepší zaměřit pozornost na mapu Atlantiku. Na první pohled se vyloupne její strategická pozice, která z ní dělá