Babiš: Prymulu odmítlo ministerstvo, proto jsem očkování chtěl řídit sám. Smějí se mi ti, kdo nepostavili ani psí boudu

Od 15. ledna se pro všechny občany nad 80 let spustí centrální rezervační systém pro očkování proti covidu-19. Oznámil to předseda vlády Andrej Babiš (ANO). V únoru se pak mohou přihlásit všichni občané, počítač ale bude termíny vyhodnocovat podle věku a zdravotního stavu. Premiér to řekl v diskusním pořad TV Prima Partie. Vrátil se i k záležitosti se zmocněncem pro očkování, kterým měl být Roman Prymula. Podle něj to bylo ministerstvo zdravotnictví, kdo nechtělo s Prymulou spolupracovat.