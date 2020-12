Neobratná formulace, ale ne veto, hodnotí ústavní právník Zemanův dopis k daňovému balíčku

Formulace v dopise, který poslal prezident Miloš Zeman šéfovi Sněmovny Radku Vondráčkovi ohledně daňového balíčku, sice byla neobratná, ale nejde o vetování zákona. V rozhovoru pro Deník N to řekl ústavní právník Jan Kysela z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Považuje za velice nepravděpodobné, že by Ústavní soud zákon zrušil, pokud by o věci rozhodoval.