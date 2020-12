Jak dokážou umělci s pomocí Bauhausu protestovat proti polskému zákazu interrupcí

Projekt Písek ve stroji je součástí dlouhodobého záměru galerie PLATO, která se rozhodla zabývat se v letošním roce tématem intenzit a řešit otázky zpomalení či životního prostředí, včetně jejich aktivistických rovin. Do původního dramaturgického plánu však opakovaně vstoupil lockdown, při kterém musely všechny galerie zůstat uzavřeny. Na ten jarní reagovala instituce přesunem do online prostředí, na podzimní projektem, o němž bude řeč na následujících řádcích. Jeho celý název zní Písek ve stroji – Piekło kobiet a využívá jedno z hesel současných polských protestů proti verdiktu Ústavního soudu, podle něhož polské ústavě odporuje možnost přerušit těhotenství, a to i v případě těžkého poškození plodu.

Protesty proti zamezení přístupu k legálním potratům v Polsku navíc rezonují i na Slovensku, kde sílí protesty proti snahám ženám zpřísnit přístup k interrupcím. „Když jsem se o tom dozvěděl, tak jsem se hrozně naštval,“ říká ředitel PLATO Marek Pokorný, „a začal jsem přemýšlet o tom, jak se k situaci můžeme postavit jako galerijní instituce a jak můžeme našimi prostředky vyjádřit projev solidarity.“

Výsledkem je