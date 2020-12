Budou mít proočkovaní lidé privilegia? Teď ne, říká německá vláda

Současně se startem očkování proti SARS-CoV-2 se v Německu rozhořela debata o tom, zda budou mít očkovaní lidé větší privilegia než ti, kteří se na řadu s vakcínou dostanou až později. To je podle spolkové vlády nežádoucí. Mohlo by to ohrozit soudržnost společnosti. Právní experti koaličních stran proto hledají zákonné cesty, jak případnému zvýhodňování zabránit.