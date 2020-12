Babiš a Zeman nejsou rodina, odmítla hygiena Blatného obhajobu novoročního oběda. Ministerstvo rozpor nevysvětlilo

Premiér a prezident se sice u novoročního oběda nakonec sejdou sami, tedy bez rodin, to však nemění nic na stanovisku, které k plánovanému setkání vydalo ministerstvo zdravotnictví: tedy že v domácnostech se mohou lidé setkávat mimo vlastní rodinu i domácnost a v libovolném počtu. A to navzdory vládnímu nařízení, Covid Portálu i vlastním doporučením. Aktuální ministerský výklad odmítla i pražská hygiena.

„Je to jako návštěva v domácnosti, neboť lánský zámek je sídlem prezidenta republiky a pan prezident tam bydlí. Taková návštěva je zcela v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními,“ obhajovali včera ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) i sám premiér Andrej Babiš (ANO) plánovaný novoroční oběd rodiny předsedy vlády s prezidentem Milošem Zemanem a jeho rodinou.

Podobně i resort zdravotnictví po celé pondělí ujišťoval, že chystaný oběd bude v souladu s nařízeními vlády a žádná protiepidemická opatření neporuší. Přesto premiér Babiš po kritice večer oznámil, že se setkání s rodinami ruší a s prezidentem se sejde sám, aby dodrželi tradici.

Ministerstvo zdravotnictví však neustoupilo ze svého stanoviska, kterým se schůzku snažilo obhájit. Tedy že se v domácnostech mohou potkávat cizí lidé, a to v neomezeném počtu. To může zásadně ovlivnit to, jak se lidé rozhodnou oslavit konec roku. Navíc v době, kdy se přírůstky nově nakažených denně znovu pohybují kolem deseti tisíc.

Nekonečně velká domácnost

Ministerstvo zdravotnictví ani přes opakované urgence Deníku N nevysvětlilo, proč novoroční oběd v Lánech bylo možné uskutečnit, ačkoli se nejednalo o setkání rodiny ani stejné domácnosti, a nešlo ani o ústavní akt, který má výjimku. Na dotaz z pondělí odpověď nepřišla a mluvčí Barbora Peterová si po urgenci otázku vyžádala znovu e-mailem. Přitom web Úřadu vlády, vládní Covid Portál a v neposlední řadě také samotné usnesení vlády jasně uvádějí, že omezení se nevztahuje jen na členy jedné rodiny či domácnosti.

Blatný pro CNN Prima News v pondělí večer doplnil: „Usnesení vlády upravuje počet osob na veřejných místech a explicitně neupravuje počty osob uvnitř domovů. Na druhou stranu také říká, že by lidé měli omezit sociální kontakt na minimum, a je jistě na odpovědnosti každého z nás, abychom to dodrželi co nejpřísněji.“

Oslovení odborníci se shodují, že schůzku premiéra a prezidenta není možné vysvětlovat jako setkání v domácnosti, a také podle nich není možné, aby se v domácnostech setkávali lidé mimo rodinu.

Ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová Deníku N potvrdila, že platí zákaz setkávat se s kýmkoli, s kým nejste v rodině či domácnosti. „Platí samozřejmě to, co ministerstvo píše na webu. Pan premiér a pan prezident nejsou rodina,“ sdělila. „Mohou se potkávat rodiny, ostatní v maximálním počtu dvou osob,“ dodala.

Oběd státníků s rodinami by se podle Jágrové mohl uskutečnit pouze s výjimkou ministerstva zdravotnictví. Tu ale podle dostupných informací úřad nevydal. Jágrová navíc připomněla, že ani v seznamu výjimek z omezení pohybu osob není nic jako přesun na návštěvu. Jinými slovy: premiér by svou cestou za prezidentem do Lán mohl porušit vládní nařízení.

Mimochodem, právě na to, že vládní nařízení neobsahují výjimku pro cestu na návštěvu, upozornil například i člen Legislativní rady vlády Petr Bezouška.

Že by podobná schůzka mohla proběhnout právě jen s ministerským razítkem o výjimce, říká i epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví za hnutí ANO Roman Prymula.

„Hypoteticky mohli vydat výjimku, na to má ministerstvo právo. Ale myslím, že to nenastane. Nezdá se mi to logické v době, kdy opatření poměrně ztížili. Taková výjimka by znamenala, že se v domácnostech může setkávat prakticky kdokoli,“ vysvětlil pro Deník N.

Také Prymula zdůraznil, že více než dva lidé mimo společnou domácnost by se potkávat neměli. „Když to vezmu ad absurdum, může tam být nekonečně mnoho lidí, pokud spolu bydlí v domácnosti. Ale pokud by tam měl být jediný člověk navíc, už tam nemohou být ani ve třech. Podle původního výkladu tam může být jeden plus jeden z odlišných domácností. Jakmile tam jsou dva z jedné a někdo z jiné, už by tam být neměli,“ říká Prymula.

Ministerstvo zdravotnictví na dotaz, zda se tedy po vzoru novoročního oběda v Lánech mohou lidé sejít v domácnostech na oslavy konce roku, neodpovědělo. Ani přes urgence se nevyjádřil ministr Blatný a slíbený rozhovor na dané téma nakonec odložil i jeho náměstek pro legislativu a právo Radek Policar, který od té doby nezvedá telefon a nereaguje na SMS.

Vysvětlení Jágrové či exministra Prymuly však Deníku N potvrdil i pracovník covidové linky 1221, kam se lidé mohou obracet se svými dotazy ohledně koronaviru. „Venku se mohou shromažďovat pouze dva lidé, navštěvovat se mohou rodiny, které mají výjimku ze zákazu volného pohybu osob. Nic tedy nebrání setkávat se v rodinném kruhu,“ popsal s tím, že cizí lidé – tedy mimo jednu rodinu či domácnost – by se potkávat neměli. „Ostatní mají zákaz, protože je pátý stupeň pohotovosti. Lidé se nemají shromažďovat, jen rodiny,“ dodal pracovník.

Blatný: Slavte v rodinném kruhu

Jakákoli setkávání jsou přitom nyní velice riziková. Po svátečních dnech, kdy se méně testovalo a přírůstky nově diagnostikovaných se pohybovaly v nízkých jednotkách tisíc, se v úterý nárůst nově vyšplhal nad deset tisíc nakažených. Index rizika epidemie zůstává třetí den se 71 body na čtvrtém stupni, vyhlášeny jsou restrikce podle pátého stupně.

„Velmi prosíme nás všechny, všechny naše spoluobčany, aby letos ten silvestr oslavili spíše společně v rodinném kruhu, a věříme, že jednou z pozitivních zpráv, která s tím bude spojená, je i to, že bude daleko méně úrazů, které tradičně bohužel s sebou silvestrovské oslavy nesou,“ vyzval na tiskové konferenci po jednání vlády 23. prosince ministr zdravotnictví Blatný.

Podobné apely na minimalizaci kontaktů se z vlády ozývají opakovaně. Je to přirozené, epidemie se šíří přenosem mezi lidmi, snížení počtu sociálních kontaktů může šíření viru zpomalit.

Ministerstvo zdravotnictví v dříve připravované a těsně před Vánocemi zrušené komunikační kampani jako jedno z klíčových témat chtělo propagovat heslo „Zůstaňte doma“. Lidem měly být předávány informace o vyhlášených opatřeních, mělo se apelovat na jejich dodržování a také měla být vyzdvihována osobní odpovědnost lidí.

„Žádná vláda na světě nemůže zvládnout epidemii bez řádného zapojení svých občanů. Tato úvodní kampaň přichází jako národní výzva a bude prvním krokem v nové komunikaci, vedoucím ke zvrácení nepříznivého vývoje,“ psal resort zdravotnictví v plánu na novou komunikační strategii.

Premiér Babiš ve svém nedělním vystoupení zase řekl, že ho nově přijatá opatření mrzí. „Mě samozřejmě velice mrzí i opatření, která znovu platí od dnešního dne. My jsme v tom ale s vámi,“ řekl předseda vlády.

„Já bych taky chtěl lyžovat, moje dcera Vivien od šestého března nebyla ve škole, je na distanční výuce. Můj syn Frederik, kterému je šestnáct let, byl v tomhle roce jenom dva týdny na prezenční výuce ve škole. Taky bych chtěl chodit se ženou do kina, taky bych chtěl lyžovat, taky bych chtěl chodit do restaurací, ale nemůžu, takže zkusme to pochopit, ten vir si nikdo nevymyslel, přišel, změnil nám životy, je maximálně zákeřný a my ho musíme porazit,“ dodal premiér Babiš.

A ještě před Vánoci ministr zdravotnictví Blatný doporučoval, aby štědrovečerní stůl byl nachystán tak, aby „k sobě lidé nebyli příliš blízko“. Zdůrazněme, že to vše bylo v době, kdy Česko bylo ve čtvrtém stupni Protiepidemického systému.

V Česku platí tvrdá protiepidemická opatření od 27. prosince zatím do 10. ledna. Je však možné, že se jejich trvání prodlouží, nouzový stav totiž trvá až do 22. ledna.

Těsně před Vánoci se v zemi prokázalo přes 11 tisíc případů nákazy covidem-19. Během Vánoc čísla výrazně kolísala a denní hodnoty nebyly příliš reprezentativní. Konkrétní důvody popisujeme v analýze Petra Koubského.

Dnes počet prokázaných případů opět výrazně vyskočil, a hlavně se zvýšil počet hospitalizovaných lidí. Vláda se snažila svými apely předejít masivnímu šíření nemoci mezi svátky, chtěla omezit setkávání lidí mimo úzký rodinný kruh.