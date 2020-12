V lahvičce s vakcínou je až šest dávek, očkovat se smí ale jen pět lidí. Pravidla můžeme změnit, připustila léková agentura

Lahvička s vakcínou Comirnaty od firem Pfizer a BioNTech obsahuje – po naředění roztokem chloridu sodného – 2,25 mililitru očkovací látky. V příbalovém letáku stojí, že toto množství odpovídá pěti dávkám po 0,3 ml. Vakcína přitom počítá s určitou ztrátou očkovací látky v průběhu manipulace, kdy se z ampulky postupně vytahují prostřednictvím injekčních jehel a stříkaček jednotlivé dávky. Rezerva v ampulce je ale v tomto případě velká – 0,75 ml.

Americký úřad pro kontrolu a léčiv (FDA) proto už 16. prosince rozhodl, že z důvodu ohrožení veřejného zdraví je přijatelné použít všechny dostupné plné dávky vakcíny (tedy i šestou a v některých případech i sedmou) z ampule. Včera pak kvůli tomu FDA dokonce změnil podmínky pro (nouzové) použití vakcíny. Nyní v USA platí, že jedna lahvička vakcíny „může obsahovat až šest dávek“, o což úřad požádala i sama společnost Pfizer. Velkou roli v počtu plných dávek v jedné lahvičce ovšem může podle FDA hrát typ jehel a stříkaček, které lékaři k očkování použijí. Zbytky vakcíny pak v žádném případě nesmějí být mixovány dohromady, očkovaný vždy musí dostat plnou dávku z jedné ampulky.

#ICYMI, FDA posted updated letter of authorization, health care provider fact sheets & FAQs regarding the number of Pfizer-BioNTech doses in a vial. We continue to recommend that in this public health emergency, every full dose from each vial be utilized. https://t.co/awuPmZccd5

