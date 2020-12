Věnované tchajwanské stroje na roušky skončí u soukromé firmy. Amatérismus od začátku, zlobí se zástupce dárce

Během návštěvy předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wanu oznámil jeden z místních podnikatelů, že daruje Česku pět automatických výrobních linek na výrobu roušek a respirátorů. Od září je však Česko stále nepřevzalo.

Čtyři linky nakonec půjdou jedné vybrané české firmě. Důvodem je podle dárce, majitele společnosti Autoland Li-Lin Kuoa, to, že český zástupce s Tchaj-wanem nekomunikuje. I tak chce i nadále jednu z výrobních linek darovat přímo České republice. Ale ani tu zatím stát nepřevzal. Kuo tvrdí, že s ním nikdo už dva měsíce nekomunikuje a Česká republika se nechce domluvit.

Majitel Autolandu se navíc nyní musí podle slov svého zástupce bránit údajně nepravdivým tvrzením náměstkyně českého ministerstva průmyslu a obchodu Martiny Tauberové. Ta nedávno pro Hospodářské noviny řekla, že Kuovy zájmy jsou byznysové. „Nechtěli jsme zvýhodnit jednu firmu, která by dostala pět linek. Narušilo by to hospodářskou soutěž,“ zdůvodnila Tauberová to, že ministerstvo odmítlo přijmout podmínku, aby darované stroje obsluhovali lidé ze společnosti, kterou si Tchaj-wan v Česku našel.

Podle tchaj-wanského podnikatele je ale vše jinak. Tvrdí, že chtěl pouze, aby