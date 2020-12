Imunolog: Hasíme požár ve stodole, proočkování celé populace je teď až sekundární věc

První vakcína od firmy Pfizer/BioNTech, která dorazila do Česka, by měla mít až 95procentní účinnost. Určitě by měla zabránit rozvoji a těžkému průběhu nemoci, ale není jisté, jestli očkovaní lidé nemohou být přenašeči viru, pokud se s ním setkají. Je to tak?

Ano. Vakcína snižuje riziko onemocnění, ale zatím není možné tvrdit, že by zabraňovala přenašečství. Třeba to tak je a bylo by to skvělé, ale to ukáže až další sledování. Zatím není vyloučeno, že v sobě i očkovaný člověk může virus přechodně nosit, každopádně se však předpokládá, že virová nálož bude s vakcinací nižší, takže i infekčnost bude nižší.

Tlumočím tedy dotaz jedné zdravotní sestry, která se nechává očkovat mezi prvními, jestli budou zdravotníci muset i po vakcinaci nosit roušky a ochranné oděvy?

Osobně doufám, že současná vysoká míra ochrany už brzo nebude nutná, ale respirátor nebo roušku zdravotníci ještě minimálně nějaký čas, než bude víc proočkovaná populace, neodloží. Ale roušku by zatím neměl odkládat nikdo z očkovaných.

Jak funguje vakcína? Nebyla její výroba až podezřele rychlá? Jak často hrozí anafylaktický šok a jak mu předejít? Jak dlouho nás bude chránit? Je současné očkování pro vítězné firmy zlatý důl?

Není záruka, že to organismus zvládne příště

Pokud nevíme, jestli vakcína brání přenašečství, jak je zásadní, aby se očkovali mladí a zdraví lidé? Jde o část populace, ve které je asi největší nechuť k očkování.

V prvním kole tak skutečně dává smysl naočkovat zdravotníky, pak seniory, kardiaky a diabetiky. V první řadě nejde o skupiny, ve kterých se virus šíří bezpříznakově, nebo se slabými příznaky, ale o skupiny, které jsou k onemocnění nejvnímavější.

V tuto chvíli jde o problém, který není úplně na pořadu dne, protože ještě minimálně několik měsíců ani vakcína pro většinu lidí nebude. Když se podaří proočkovat vnímavou populaci, zdravotníky a další složky v první linii, už to bude výrazná změna k lepšímu, která by měla zabránit zahlcení nemocnic. Proočkování celkové populace je ve výsledku zásadní, ale v tomto okamžiku až sekundární věc.

Osobně si nemyslím, že bude koronavirus SARS-CoV-2 v