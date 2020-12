Lidé, kteří už měli covid, mohou s očkováním počkat. Lékaři radí, kdy není třeba spěchat

Čerstvě dovezená vakcína proti covidu se v příštích dnech dostane k tisícům zdravotníků či seniorů. Ministerstvo předpokládá, že do léta by měla projít očkováním nejméně třetina populace v Česku. S postupným rozšiřováním vakcíny vyvstává otázka, kteří lidé by měli mít přístup k očkování jako první, a kdo naopak může počkat. Lékaři vydali doporučení, které má redakce Deníku N k dispozici.