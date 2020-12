Pivo, tatranky a zachráněné britské ovce: Dohoda zabránila obchodnímu kolapsu, půtky ale nekončí

Případný krach jednání, která trvala bezmála jedenáct měsíců, by na britské straně Lamanšského kanálu devastoval některá ekonomická odvětví.

Například farmáře s chovy ovcí by prakticky ze dne na den připravil o živobytí. Export jejich výrobků do EU by čelil ze dne na den 48%procentnímu clu.

Stránky novin plnily v prosinci spekulace, že jen ve Walesu půjdou předčasně na porážku dva miliony ovcí.

S úlevou přijaly zprávu o dohodě také britské automobilky a letecký průmysl exportující podstatnou část své výroby na kontinent. Jejich výrobkům hrozilo nejméně desetiprocentní clo.

Život zjednodušený 1200 stranami

Bezcelní obchod je však podmíněn