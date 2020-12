Očkování povoleno i Putinovi, rekordní umírání Rusů ale neztrácí na tempu

Rusko sužuje druhá vlna pandemie a celkový počet obětí ukazuje na to, že covid-19 zvýšil úmrtnost do podobných výšin jako poválečný hlad v roce 1947.

To nejhorší by měli mít Rusové za sebou. Alespoň to tvrdí úřady, vláda a nakonec i ruský prezident Vladimir Putin. Ten konečně, po delším mlčení, světu sdělil, že už druhé domácí vakcíně Sputnik V věří natolik, že si ji rovněž nechá aplikovat.

Kdy? To prý ještě neví. Protože ale odborníci ujišťují veřejnost, že ruská vakcína je bezpečná i pro lidi nad 60 let, v Kremlu usoudili, že je bezpečná i pro osmašedesátiletého Putina.

С сегодняшнего дня привиться смогут московские пенсионеры и Владимир Путин.https://t.co/IzZafHRucw — Anews (@anewsfeed) December 28, 2020

Zatímco občany prezident Putin vyzývá k tomu, aby se nechali očkovat, už od počátku prosince, sám prý „ještě nepřišel na řadu“. Zdroj: anewsfeed, Twitter

Rusové začali s očkováním proti covid-19 jako první na světě – počátkem prosince. Zájem je ale malý.

Podle nejnovějšího sociologického průzkumu Centra Levady je jen