Hudbymilovný malíř Petr Nikl chce přenášet nakažlivý virus radosti

Jak jako umělec prožíváte tuto náročnou dobu?

Jsem rád, že se můžu zastavit, zpomalit a zbystřit. Prohrabat se v odložených věcech, vrátit se k něčemu, co jsem přerušil, uspořádat si znovu to, co je pro mne důležité. Přizpůsobím se, maluju si nebo si něco píšu. První březnový měsíc mi roztěkaná mysl umožnila jen mechanickou práci. Mám více času na soustředění v ateliéru. Ale ostatní, kteří se uplatňují v živé kultuře – hudebníci, divadelníci i návazné profese jako třeba zvukaři, osvětlovači a další –, jsou na tom hůř.

Nejenom finančně. Výtvarníci a spisovatelé byli vždy někde zalezlí, samotářští, ale potřebovali také kvůli inspiraci vždy včas ze samoty vylézt. Mě živí výtvarné umění, ale zároveň se vyvenčuji ostatními činnostmi, hraním. To je úžasný vzájemně sdílený zážitek okamžité zpětné vazby. Ta mi teď chybí. Jsme ve zcela nové situaci. Ve vzájemném vězení potenciálních přenašečů. Je možné dnes na někoho přenést nakažlivou radost, aniž bych se s ním setkal?

Jak se vystupuje pro virtuální publikum, když nyní nemůžete hrát naživo?

Není to vystoupení, protože u něj vystupujete ze sebe do společně energetizujícího pole. Podíl sdílení ostatních je zásadní. Je to rituál, který nelze nahradit. Spojené nádoby. To je ten důvod, je to