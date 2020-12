Ježíšek v televizi a tři mudrci v obchodě. Naše moderní vánoční zvyky

K něčemu se přiznám. Občas jsem trochu škodolibá. Například teď. Moje okno z kuchyně nabízí výhled na supermarket Albert a mám takovou sváteční tradici. Udělám si kafe, sednu si na Bekväm schůdky před okno, upíjím a dívám se.

Brzy se někdo objeví. Jednotlivec nebo třeba rodina. Někdy jdou nejprve pro vozík, který nenajdou, někdy zamíří rovnou k posuvným proskleným dveřím. Občas se stane, že je někdo tak zamyšlen, že to do nich s hlučnou ranou napálí. Většinou mě to pobaví, přiznávám, i když jsem přesně ten typ člověka, kterému by se něco podobného stalo. Každopádně všichni skončí zaraženě přede dveřmi, které se nepohnou, protože je prodejna ve svátek uzavřena.

V tu chvíli se lidé rozdělí do několika skupin. S trochou fantazie by šly připodobnit k pěti fázím smutku: popírání, hněv, smlouvání, deprese, smíření. Ti první