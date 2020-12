Prezident Miloš Zeman ve svém vánočním projevu vyzval k tomu, aby se v Česku neuvolňovala protiepidemická opatření. Podle něj by šlo o ohrožení zdraví lidí, v sázce by byli i mrtví a prodloužila by se epidemie. Očkování označil za „svítání na obzoru“.