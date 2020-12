Opatření se zpřísňují. Shrnujeme, co se omezuje

Od půlnoci začínají v Česku platit tvrdší opatření proti koronaviru. Den před Vánocemi schválila vláda na svém jednání přechod do pátého stupně PES, v praxi se tak opět omezí život v zemi. Popisujeme, na co se připravit.

Kabinet Andreje Babiše (ANO) reagoval na opětovně se zhoršující situaci kolem koronaviru zavedením přísnějších opatření. Těsně před vánočními svátky přesáhl počet zaznamenaných pozitivních případů covidu-19 opět hranici desíti tisíc případů.

Už tak sešněrovaný život se ještě omezí. Vláda rozhodla, že více zpřísní pohyb lidí. Prodloužila totiž zákaz vycházení na dobu mezi 21:00 a 04:59. Toto opatření obsahuje některé výjimky.

Již tradičně se nevztahuje na cesty do zaměstnání, výkon povolání, rozvážky, neodkladné cesty kvůli zdraví nebo ochraně majetku, cestu zpět do místa bydliště nebo venčení psa v okruhu 500 metrů od bydliště.

Volný pohyb lidí je však zakázán také přes den. Ti si tak mohou podle seznamu výjimek jít například nakoupit, jít do práce nebo do parku, odjet na chatu nebo za rodinou, případně vycestovat ze země. Další výjimky lidem povolují cestu do zdravotnických a sociálních zařízení, a to i jako doprovod, sousedskou výpomoc či cestu kvůli řešení neodkladných úředních záležitostí.

Krizové opatření vlády se týká i omezení kontaktů s dalšími lidmi. Vláda nařídila, že se lidé mohou na veřejně přístupných místech setkávat pouze ve dvou. To se přirozeně netýká