Epidemie vrátila do dánštiny jedno polozapomenuté, ale veledůležité slovo: Samfundssind

Dánský deník Albíny Mrázové: Dánové se neshodnou v mnoha problémech, podobně jako Česko je i tato země rozdělena v názorech na spoustu klíčových věcí. Současná krize ale ukázala dánského ducha, to, že zde lidé dokážou táhnout za jeden provaz, když jde do tuhého. I díky tomu se v Dánsku oživilo jedno staré slůvko, které se na začátku roku ani zdaleka nepoužívalo tolik jako nyní. Tím je Samfundssind, tedy společenský duch.

Každý prosinec vyhlašuje Dánská jazyková rada a rádio P1 slovo roku. Mnohokrát se tím trefí do nálady, která ve společnosti panuje, ať už do negativní, či pozitivní. Například minulý rok zvítězil výraz klimatosse, volně přeloženo jako klimatický idiot. Tento rok ale vyhrálo slovo, které není novým patvarem, naopak patří mezi starší výrazy, které se už dnes běžně nepoužívají.

Tím slovem je Samfundssind, doslova přeloženo to znamená „společenský duch“ nebo „společenskou mysl“. Význam slova se dá vysvětlit také jako „dávat přednost společenským zájmům před svým vlastním“.

Samfundssind se nezrodilo v tomto století, naopak, patří spíše do století devatenáctého, kdy lidé na venkově zakládali různé profesní spolky a organizace. Například mlékaři a zemědělci se spojili, aby prodávali své produkty společně místo toho, aby je nabízeli každý zvlášť. Následně pak vznikala spotřebitelská družstva, kde se nakupovalo zboží právě od těchto zemědělských spolků. Celý systém měl za úkol čelit případnému monopolu největších sedláků.

V roce 2020 funguje ale tenhle společenský duch trochu jinak. Mlékaři i zemědělci mají dávno vyřešeno, jak a kde prodávat svoje výrobky, podobně jako jakýkoliv jiný byznys. Vše se ale začalo měnit letos v březnu. Byl to právě březen, který změnil slovo Samfundssind v cosi velmi populárního. Zatímco ještě v únoru byste na toto slovo v médiích narazili jen devatenáctkrát, o měsíc později jich ti, kdo si dali práci, napočítali 2855.

Nový život mu vdechla dánská premiérka Mette Frederiksenová, která na tiskové konferenci 11. března oznámila uzavření škol, restaurací a dalších míst, kde by se lidé mohli scházet, ale zároveň právě tímto výrazem zdůraznila, že by se Dánové měli začít chovat trochu jinak.

Tak tedy budeme mít společenského ducha

A ti premiérku skutečně uposlechli. V rámci kampaně Dánsko pomáhá Dánsku pomáhaly nejen malé, ale i velké podniky. Lego začalo vyrábět ochranné pomůcky pro zdravotníky a populární zábavní park Tivoli začal fungovat jako školka. Kromě velikánů se spojily i malé obchody, které si navzájem začaly pomáhat.

Vidět to bylo zejména v menších městech. Po celém Dánsku se zakládaly facebookové skupiny s názvy jako Aarhuské firmy sobě nebo Koldingské podniky si pomáhají. Součástí těchto skupin nebyli jen majitelé místních podniků, ale i místní obyvatelé.

„Potřebovali jsme samozřejmě nějaký příjem, jako každý z nás. Bylo ale skvělé najít místo, kde bychom mohli ukázat, co nabízíme, aniž bychom mezi sebou nějak soupeřili,“ říká majitel jedné restaurace v Koldingu, Nicklas Jensen.

Lidé tyto služby docela dost využívali. „Přišla jsem jednou do kavárny, která nabízí dorty, a zjistila jsem, že už jsou vyprodané,“ líčí jedno lockdownové odpoledne Christine Nybrová. Ty nejlepší kousky byly pryč díky zveřejnění v jedné takové skupině. Dodává, že i pro ni to byl způsob, jak podpořit místní podniky. Některé z nich ani neznala před tím, než se přidala do facebookové skupiny, kde si místní podnikatelé vzájemně pomáhali. „Myslím, že to ale ukazuje pravého společenského ducha Dánska.“

Bez našich věrných by to nešlo

Dánsko se začalo znovu otevírat v květnu a naplno fungovalo na začátku června. Ačkoliv pomocným facebookovým skupinám skoro odzvonilo, duch společenské mysli pokračuje nadále. Léto bylo relativně úspěšné, ale pandemie na podzim znovu udeřila plnou silou. Tentokrát se nezavíralo do poslední chvíle, nakonec se tak stalo předminulou středu. I přesto tak mnoho hospod a podniků trpělo nedostatkem zákazníků.

„Pořád se ale můžeme spolehnout na štamgasty, spousta z nich sem chodí, protože nás chtějí podpořit, ne nutně kvůli tomu, aby dostali pivo,“ řekl mi na začátku prosince Jensen, jehož restaurace sice nevydělávala tolik jako předtím, ale stále do ní chodili ti samí lidé.

Dodal, že za to vděčí právě tomu, že si lidé uvědomují, jak to pro podnikatele v odvětví gastronomie musí být složité, když mohou mít otevřeno jen do deseti hodin.

„Myslím, že slovo Samfundssin je teď trochu jako hygge. Je to takové dánské naučit se táhnout za jeden konec a společně z toho profitovat,“ směje se Nybrová. Sama to slovo prý tak často nepoužívá, ale je to pro ni jeden z dalších výrazů, kterým lze charakterizovat Dány. Podobně jako hygge.

Stejně jako hygge, tedy hřejivý pocit pohody, není něco, co by spojovalo jen Dány, podobně ani Samfundssind asi nepředstavuje jen typicky dánský přístup. Dokázalo Dánsko už několikrát spojit, a má mezi jeho obyvateli výsadní postavení.